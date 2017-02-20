أنباء عن تعيين "بستكي" عضوا منتدبا لهيئة استثمار الكويت

أكدت مصادر مسؤولة أن وزير المالية الكويتي نائب رئيس الوزراء، أنس الصالح، أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

وأشارت الأنباء أن القرار شمل تعديلات جوهرية في تركيبة المجلس لجهة العضو المنتدب، والأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.

وذكرت الصحيفة أنه تم تشكيل المجلس حكماً برئاسة الصالح بصفته وزيراً للمالية، فيما حلّ المدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة في "الهيئة" فاروق بستكي، محل العضو المنتدب، بدر السعد، الذي سيستمر في مجلس الإدارة كعضو، في حين اعتذر كل من هلال مشاري المطيري، وعبدالله الحميضي، وهما يمثلان القطاع الخاص في مجلس الإدارة عن الاستمرار في الدورة الجديدة، ليحل محلهما كل من السعد، والخبير المحاسبي أحمد محمد العيبان.

تعيينات جديدة

ولفتت المصادر إلى أنه تم التجديد لنائب رئيس الوزراء، وزير المالية الأسبق، مصطفى الشمالي. كما تم التجديد لعبداللطيف يوسف الحمد، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ العام 1992، وهو يشغل منصب المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن الصالح قرر التجديد لكل الأعضاء الذين يمثلون الجهات الحكومية بصفاتهم، وهم وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، ومحافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، ووكيل وزارة المالية، خليفة حمادة.

ولفتت المصادر إلى أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة "الهيئة" سيتسلم مهامه بنهاية فترة المجلس الحالي، التي تنتهي بحلول أبريل المقبل.

يذكر أن السعد يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئاسة اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس منذ بداية ديسمبر من العام 2003، قبل أن يتم تعيينه في العاشر من الشهر نفسه عضواً منتدباً للإدارة (الرئيس التنفيذي للهيئة)، فيما شغل هلال المطيري عضوية مجلس إدارة "الهيئة" واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها منذ عام 1997. وهو وزير سابق للتجارة والصناعة.

بستكي في سطور

يحمل فاروق بستكي شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية.

تولى أكثر من منصب في هيئة الاستثمار منذ العام 1989، وحتى الآن.

أصبح بستكي مديراً تنفيذياً للاستثمارات البديلة في العام 2006، فيما شغل أثناء عمله بـ "الهيئة" مسؤولية العمليات في صناديق التحوط والصناديق الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الاستثمارات العقارية والبنية التحتية.

تولى بستكي رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) منذ العام 2008 حتى 2015.

كما أصبح بستكي ممثلا لـ "الهيئة" في مجلس إدارة بنك الخليج منذ العام 2009، فضلاً عن أنه تولى مهام مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.