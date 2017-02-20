فرض غرامات وإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من الوليد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المنيف، حمد بن عبدالرحمن بن علي آل حنايا الدوسري.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم شركة آيس العربية للتأمين والتي تم تغيير أسمها إلى شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني وذلك خلال الفترة من 04 يونيو 2012 إلى 18 يوليو 2012.

إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.

وتضمّن القرار، بحسب ما ورد على موقع "تداول"، إيقاع عدد من العقوبات بهم وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: المدعى عليه/ الوليد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المنيف

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدره 621,536.75 ريال (ست مئة وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة) إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة تسعة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

أما في ما يتعلق بالمدعى عليه/ حمد بن عبدالرحمن بن علي آل حنايا الدوسري، فقرر الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها 70 ألف ريال عن هذه المخالفات.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدره 56,742 ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

ثالثاً: المستثمر صاحب الهوية الوطنية رقم (1084199700)

إلزامه بدفع مبلغ قدره (357,079) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.