لماذا لم تنخفض أسعار السلع بمصر مع خسائر الدولار؟

في الوقت الذي كان يربط فيه التجار والمستوردون بين الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع، وبين استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كانت الحكومة المصرية تقف في صف المستوردين، وتؤكد أن قفزات الدولار هي المسؤول الأول والأخير عن تحريك أسعار السلع والخدمات بهذه النسب الحادة.

وخلال الأيام الأخيرة تحول الدولار من الصعود القياسي والمستمر إلى خسائر حادة ومتوالية، حيث هبط سعر صرف الدولار من نحو 19.80 جنيه في بداية العام الجاري ليسجل نحو 15.75 جنيه في تعاملات اليوم، خاسراً نحو 4.05 جنيه بنسبة خسائر تتجاوز نحو 20%.

لكن هل يعني ذلك أن الأسعار سوف تتراجع خلال الأيام المقبلة؟

"بالتأكيد سوف تنخفض جميع أسعار السلع والخدمات"، هذا ما أكده رئيس شعبة المستورين في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، مشيراً في نفس الوقت إلى أن السوق بحاجة لمزيد من الوقت حتى تطمئن إلى استقرار سوق الصرف وألا يعود الدولار للارتفاع من جديد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن الدولار قفز إلى مستويات قياسية خلال فترة قد تصل إلى عدة أشهر، فليس من المنطقي أن تهبط الأسعار خلال أيام بعد تراجع سعر الدولار.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من التجار والمستوردين سوف يواجهون خسائر حادة بسبب هذه الموجة من الخسائر التي يتكبدها الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث قام عدد كبير منهم باستيراد سلع وبكميات كبيرة حينما كان سعر الدولار أعلى من16 جنيهاً، وهذه الشريحة من التجار وشركات الاستيراد لن تبيع هذه السلع بخسائر كبيرة.

وكان أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام قليلة معدودة، تسجيل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً قدره 5% خلال شهر يناير الماضي مقابل 4.35% في ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك ارتفع إلى 30.86% في يناير الماضي مقابل 25.86% في ديسمبر الماضي.

أما الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر فقد أعلن أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنحو 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، ليبلغ 227.5 نقطة، وأن التضخم السنوي قفز خلال شهر يناير الماضي ليسجل نحو 29.6%، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

وخلال تعاملات اليوم عرض بنك التنمية والائتمان الزراعي أقل سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية عند نحو 15.71 جنيه، فيما كان أعلى سعر لدى بنوك مصر إيران للتنمية والعربي الإفريقي والإسكندرية عند 15.80 جنيه.

وكان أعلى سعر للبيع في بنوك مصر إيران للتنمية والبركة – مصر عند 15.90 جنيه، فيما كان أقل سعر للبيع في بنك التنمية والائتمان الزراعي عند 15.81 جنيه.