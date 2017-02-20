"إسمنت العربية" توصي بتوزيع 200 مليون ريال على مساهميها

أعلن مجلس إدارة شركة "إسمنت العربية" توزيع 200 مليون ريال أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2016 بواقع 2 ريال للسهم، ما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم، علماً أنه تم صرف 2 ريال لكل سهم عن النصف الأول لعام 2016 بمبلغ 200 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2016 نحو 400 مليون ريال، بواقع 4 ريالات للسهم ما يعادل 40% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية الأرباح لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لعام 2017، والتي سوف يحدد موعدها بعد أخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.