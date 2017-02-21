الآن بإمكانك تحويل الأموال دولياً عبر "فيسبوك"!

أطلقت شركة "ترانسفير وايز" لتحويل الأموال خدمة جديدة تسمح لمستخدمي فيسبوك بتحويل الأموال عالميا عبر تطبيق التراسل الفوري لشبكة التواصل الاجتماعي مع احتدام المنافسة في مجال المدفوعات الرقمية.



وقالت الشركة الناشئة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنها طورت خاصية "تشات بوت" عبر تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك يمكن أن يساعد المستخدمين على التواصل مع الشركات وتنفيذ معاملات مثل الشراء عبر الإنترنت.



وتتيح الخاصية التي طورتها "ترانسفير وايز" للعملاء إرسال أموال إلى أصدقائهم وأقاربهم من وإلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وأوروبا عبر تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك. كما يمكن استخدام هذه الخاصية في تلقي إشعارات بأسعار الصرف.



ويسمح فيسبوك بالفعل لمستخدميه بإرسال الأموال محليا في الولايات المتحدة عبر تطبيق التراسل الفوري لكنه لم يدشن خدمات مماثلة على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، أوضحت "ترانسفير وايز" إن خدمتها ستكون الأولى التي تفسح المجال أمام إجراء التحويلات الدولية للأموال بالكامل عبر تطبيق التراسل الفوري.



وفتح فيسبوك برنامج التراسل الفوري أمام الشركات المطورة لإنشاء تطبيقات الرد الآلي في أبريل في مسعى للتوسع في مجال خدمة العملاء ومعاملات الشركات.



يذكر أن شركة ترانسفير وايز قد تأسست عام 2011 وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.



ويأتي تدشين خاصية الرد الآلي عبر فيسبوك في وقت تحتدم فيه المنافسة في قطاعات التحويلات المالية العالمية وتسوية المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

وفي وقت سابق هذا الشهر كشفت باي بال هولدنجز النقاب عن إتاحة تطبيقها "فينمو" للمدفوعات في الولايات المتحدة لمستخدمي خدمتها الشهيرة للتراسل الفوري "سلاك".