60 مليار ريال حجم الإنفاق السياحي في السعودية

أكد نائب رئيس "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" في السعودية وليد الحميدي أن تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لمقارنة بين أسعار الفنادق المحلية التي تصل إلى 1500 ريال للغرفة الواحدة بمثيلاتها في دول أخرى كأستراليا وأميركا وبريطانيا بما يعادل 500 ريال للغرفة "مغرضة" وتسعى لتشويه السياحة الداخلية.

ولفت الحميدي في حديث لصحيفة "عكاظ" إلى أن حجم الإنفاق السياحي في السعودية يبلغ نحو 60 مليار ريال.

وقال الحميدي: " عندما تقارن أسعار فندق شهير في السعودية وآخر في الخارج يجب أن نأخذ في الاعتبار التأكد من أن الغرفة في الفندق الخارجي هل هي غرفة فقط أم غرفة بجناح، ومع الفطور أم لا، وهل الحجز سيكون في المواسم أم غيرها".

وأضاف أن تلك العوامل تؤثر في سعر غرف الفنادق، كما أن الهيئة أعدت دراسة لأسعار الفنادق في السعودية، وأظهرت النتائج أن أسعار الفنادق الداخلية معتدلة ومنخفضة بالنسبة للدول السياحية المجاورة.

وأفاد بأن أسعار الفنادق من اختصاص عدة جهات في الدولة، مثل "هيئة السياحة، وزارة التجارة والاستثمار، حماية المستهلك، هيئة الخبراء"، مشيرا إلى أنه كان يوجد توجه بأن تتولى السوق السياحية عملية التوازن بين العرض والطلب.

وحول مراقبة قطاع الإيواء، نوه إلى أن مديري فروع هيئة السياحة يضعون خطة مع جهات عدة للتأكد من جاهزية المناطق للموسم السياحي الجديد، إضافة إلى الرد على جميع الشكاوى التي ترد من خلال مراكز الاتصال.

من ناحية أخرى، أكد على تواجد فرق تفتيشية من قبل الهيئة لعمل جولات على قطاع الإيواء طوال السنة، وتكثيفها في موسم الصيف، كما تحظى المناطق السياحية مثل أبها، والطائف وغيرها بدعم ومساندة.