CFA: أسواق الأسهم الخليجية ستتفوق على السندات بـ2017

أعرب رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات عامر خانصاحب، عن تفاؤل المحللين حيال أسواق الأسهم في الخليج، مشيراً إلى أن أداء أسواق الأسهم سيتفوق على السندات خلال العام الجاري.

وقال خانصاحب في مقابلة مع "العربية"، تعليقاً على إصدار معهد المحللين الماليين المعتمدين "CFA" نتائج استبيانه السنوي حول أسواق الخليج بشكل عام، إن إصدارات السندات السيادية ستنخفض في 2017، علماً أن أغلبية الأعضاء في الاستبيان توقعوا ارتفاع العائد على السندات مع توجه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية.

ولفت إلى أن قطاع البنوك في الخليج ستواجه مخاطر شح السيولة والديون المتعثرة وارتفاع الفائدة كما ارتفاع مخاطر الائتمان في العام 2017، لذا برأيه على القطاع المصرفي التركيز على رؤوس أموال البنوك وخطط إعادة الهيكلة.

أمّا حول القطاعات غير النفطية التي ستشهد تدفقات استثمارية ضخمة، حصرها خانصحاب بـ 3 قطاعات رئيسة وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، يليه قطاع السياحة والفندقة، وثالثاً القطاع العقاري.