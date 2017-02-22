البنوك ترفض خطة "STC" لسداد مستحقات على الوحدة التركية

أشارت مصادر إلى أن البنوك رفضت خطة "الاتصالات السعودية" لإبرام تسوية بشأن تخلف الوحدة التركية التابعة لها في سداد دفعة من قرض قيمته 4.75 مليار دولار.

يذكر أن القرض تابع لوحدة OTAS التركية، والتي تمتلك فيها "الاتصالات السعودية" حصة غير مباشرة من خلال ملكيتها في أوجيه تيليكوم.

ورفض المقرضون الخطة كونها تتضمن تسجيل خسائر على القرض، حيث إن STC تعرض إقراض 160 مليون دولار لـ OTAS بالإضافة إلى شراء حصة مباشرة في الشركة.

يشار إلى أن Otas التي تمتلك 55% من Turk Telekom تخلفت في سداد دفعة للقرض قيمتها 290 مليون دولار في سبتمبر الماضي.