سيسكو: الإمارات تمتلك فرصة الريادة في التحول الرقمي

عدد رئيس مجلس إدارة "سيسكو" جون تشامبرز المنافع الاقتصادية التي تجنيها الدول من التحول الرقمي، معتبراً أن الدول العربية في هذه البيئة لديها فرصة لأن تكون نموذجاً لبقة دول العالم.

وقال تشامبرز إن تأثير الثورة الصناعية الرابعة سيكون من 3 إلى 5 أضعاف تأثير شبكات الإنترنت، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي للبلدان التي تركز على التحول الرقمي بمقدار 1 إلى 3 % " وستجعل من المدن الذكية مكانا للعيش بسعادة وشمولية بطريقة لم تعهدها من قبل في عصر الإنترنت".

واعتبر أن العالم العربي يمتلك فرصة للريادة في هذه البيئة الجديدة، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، كما أن العديد من الدول العربية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية وقطر الأردن بدأت تدرك أهمية التطور التكنولوجي في جعل مستقبلها أكثر شمولية.