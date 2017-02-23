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سهم التجاري الكويتي يهبط بعد حكم لصالح "دار الاستثمار"

المصدر: العربية.نت
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حكمت محكمة الكويت للاستئناف لشركة دار الاستثمار باسترداد الحصة التي كانت تمتلكها في بنك بوبيان، البالغة نحو 20% من البنك التجاري وذلك بعد نزاع استمر منذ تداعيات الأزمة المالية.

وكان البنك التجاري الكويتي قد أخذ هذه الحصة كجزء من مديونية "دار الاستثمار" لدى البنك بعد تعثر الشركة عن السداد.

وكانت دار الاستثمار قد رفعت دعوى قضائية ضد البنك التجاري تطالبه فيها بوقف التصرف في أسهمها في بنك بوبيان البالغة 221 مليون و420 ألف سهم.

وعلى إثر هذه الأخبار، تكبد سهم "التجاري الكويتي" خسائر حادة، مسجلاً تراجعات بنحو 4%.

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