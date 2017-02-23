"النقد الدولي": تطوير أسواق الصكوك "تحدٍ" لبنوك الخليج

أشار رئيس قسم عمليات البنوك المركزية لدى صندوق النقد الدولي غياث شابسيغ إلى أن الصيرفة الإسلامية متواجدة في 60 دولة حول العالم، وأصبح لدى هذه المنظومة أهمية كبيرة للقطاع المالي في 14 دولة متواجدة في الخليج.

ولفت شابسيغ، في لقاء سابق مع العربية، إلى حصول تقدم كبير في تطوير الصيرفة الإسلامية، مؤكداً أن التوسع في تطبيق الصيرفة الإسلامية يمثل إحدى التحديات للمنظومة.

وفيما وصف شابسيغ إدارة السيولة للصيرفة الإسلامية بـ "القضية المهمة"، أشار إلى أن التطور الأبرز في الخليج هو التوسع في استخدام أدوات التورق السلعي.

تحديات المصارف الإسلامية الخليجية

في المقابل، أكد أن تحديات المصارف الإسلامية الخليجية شبيهة بمشاكل المصارف الإسلامية الأخرى، مشدداً على أن نسبة نمو المصارف الإسلامية في الخليج تعتبر عالية جدا "إذ إن منطقة الخليج بيئة خصبة بالنسبة للتمويل المصرفي الإسلامي".

وذلك بدليل أن حصة المصرفية الإسلامية في الخليج تعادل ثلث القطاع عالميا. لكن في المقابل حذر من أن تطوير أسواق الصكوك الحكومية تشكل تحدياً للمصارف الخليجية.