ما أوجه الاختلاف بين "تاسي" ونمو - السوق الموازية؟

تستعد السوق السعودية لإطلاق السوق الموازية – نمو للشركات الأصغر حجماً يوم الأحد المقبل، في حين تعد السوق الموازية منصة بديلة للتداول وبشروط أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية "تاسي".

تبرز أوجه الاختلاف بين سوق تداول والسوق الجديدة على أصعدة عدة، من بينها أن الطرح في السوق الرئيسية "تاسي" هو طرح عام أولي، أما نمو - السوق الموازية، فيجب أن يكون طرحا خاصا.

أمّا الحد الأدنى للقيمة السوقية في "نمو" يمثل عُشر "تاسي"، حيث يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية في "تاسي" 100 مليون ريال، إلا أن الحد الأدنى لـ نمو" هو 10 ملايين ريال.

كما يوجد اختلاف بالحد الأدنى للنسب المطروحة، ففي "تاسي" تبدأ من 30% بينما تصل هذه النسبة في "نمو" إلى 20%.

وفيما يتعلق بعدد المساهمين، فيجب أن يبدأ بنحو 200 مساهم في كل شركة يتم إدراجها في "تاسي"، بينما ينخفض عدد المساهمين في نموإلى 50 مساهم فقط، في حال كانت القيمة السوقية للأسهم المطلوب إدراجها تزيد عن 40 مليون ريال، أما إذا كانت أقل من 40 مليون ريال، فإن الحد الأدنى ينخفض إلى 35 مساهم على الأقل.

كما تتمتع "نمو" بمتطلبات إفصاح أكثر مرونة، ففي حين من المتوجب أن تفصح الشركات المدرجة في "تاسي" عن البيانات الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، والبيانات السنوية خلال 90 يوما، فإنه بإمكان الشركات المدرجة في "نمو" الإفصاح عن البيانات الربعية خلال 45 يوميا والسنوية خلال 90 يوما.

ومنحت القواعد مرونة أكبر للشركات المدرجة في "نمو" فيما يتعلق بنسب التذبذب المسموحة، والتي تقف في "تاسي" عند 10%، بينما في "نمو" السوق الموازية تصل إلى 20%.