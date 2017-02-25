الطيران السعودي يوافق على تحويل مطار الملك فهد لشركة

وافق مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للطيران السعودي على تحويل #مطار_الملك_فهد الدولي إلى "شركة"، إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان في مقر الهيئة الرئيس بمدينة #الرياض.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تهم الهيئة العامة للطيران المدني وقطاع الطيران المدني في المملكة.

واطلع المجلس على تقرير عن برنامج خصخصة الوحدات الاستثمارية بالطيران المدني والإنجازات التي تحققت في هذا المشروع، كما أقر القوائم المالية لقطاع خدمات الملاحة الجوية للعام 2015، والقوائم المالية لمطار الملك خالد الدولي للعامين 2013 و 2014م.

كما اطلع المجلس على تقرير عن الخطة الاستراتيجية، وعرض عن ميزانية الهيئة للعام المالي 1438 / 1439 هـ، إضافة إلى تقرير عن أهم المشاريع التطويرية للمطارات الدولية والداخلية.

ورفع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الشكر لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد وولي ولي العهد بمناسبة صدور موافقة #مجلس_الوزراء على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.