باعظيم التجارية..من أكبر الشركات بالسوق الموازية - نمو

من ضمن الشركات السبع التي تم إدراجها في السوق الموازية – نمو السعودية وبدأ التداول على أسهمها اليوم، شركة باعظيم التجارية العائد تأسيسها إلى عام 1978 ويبلغ وزن الشركة في نمو - السوق الموازية ما نسبته 25%.

شركة باعظيم التجارية تم إدراجها في قطاع السلع الاستهلاكية، ورأسمالها 101.3 مليون ريال، بعدد 10.3 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 3.04 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 30% من أسهم الشركة، في حين أن إجمالي أصول الشركة تقدر بـ 297.4 مليون ريال.

بلغ سعر السهم في الطرح بلغ 39 ريالا ما يقيّم الشركة عند 394.8 مليون ريال، علماً أنه تم تغطية الاكتتاب بنسبة 421%. وتقدر القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 118.5 مليون ريال.

وتظهر الأرقام نمو الأرباح الصافية للشركة 12% في 2015 الى 36.9 مليون ريال.

ولكن كيف أصبحت حصص الملاك الرئيسيين بعد الطرح، توزعت الحصص على الشكل الآتي: سالم بن صالح باعظيم ( 39.5% )، محمد بن صالح باعظيم ( 6.2%) وأحمد بن صالح باعظيم ( 5%).