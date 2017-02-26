هذه شروط إلحاق الشركات من السوق الموازية – نمو إلى تاسي

أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية " #تداول " خالد الحصان أن التفاعل مع إطلاق السوق الموازية – نمو سواء عبر عمليات الطرح أو التداولات يؤكد ثقة المستثمرين، واصفاً هذه الخطوة بـ"المبشرة" لصالح السوق المالية السعودية.

يأتي هذا الاجراء، بحسب ما قال الحصان في مقابلة خاصة مع "العربية"، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المحفزات المناسبة لانضمامها إلى السوق الموازية – نمو.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن شركات كثيرة تجاوز عددها الـ100 شركة حضرت اليوم وأبدت اهتمامها لدخول #السوق_الموازية - نمو، وينتظر فقط الأخذ القرار بالانضمام.

ونوه بأن بعض الشركات التي أدرجت في السوق الموازية – نمو مستوفية الشروط المطلوبة للإدراج في مؤشر "تاسي"، غير أنه يعود ليؤكد أن الهدف ليس بإخراج شركات من السوق الرئيسية إلى السوق الموازية، بل على خلاف ذلك حيث إن "دخول الشركات في السوق الموازية - نمو يقربها من اللحاق بـ"تداول" بعد تأهيلها، إذا استوفيت الشروط الآتية:

1- مرور عامين على الإدراج

2- تتقدم بطلب إلى شركة السوق المالية "تداول".

3- وأن تستوفي الشروط المطلوبة للإدراج في مؤشر "تاسي".