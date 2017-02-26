تعرف على أبرز 6 فروق بين السوق الموازية – نمو و"تاسي"

مع انطلاق السوق السعودية السوق الموازية – #نمو السعودية اليوم الأحد يتساءل البعض عن الفروقات الرئيسية بين #سوق_الأسهم السعودية "تاسي"، والسوق الموازية – نمو، والتي تنخصر في 6 اختلافات رئيسية.

الطرح

السوق الموازية: يجب أن يكون طرحا خاصا

السوق الرئيسية: طرح عام أولي

القيمة السوقية

السوق الموازية: 10 ملايين ريال

السوق الرئيسية: 100 مليون ريال

نسب الطرح

السوق الموازية: تبدأ من 30%

السوق الرئيسية: تصل إلى 20%

عدد المساهمين

السوق الموازية: 50 مساهما فقط، وقد ينخفض لـ35 مساهما

السوق الرئيسية: يبدأ بنحو 200 مساهم في كل شركة

الإفصاح

السوق الموازية: البيانات الربعية خلال 45 يوميا، والسنوية خلال 90 يوماً

السوق الرئيسية: البيانات الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، والبيانات السنوية خلال 90 يوماً

نسب التذبذب

السوق الموازية: البيانات الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، والسنوية خلال 90 يوماً

السوق الرئيسية: تقف عند 10%