تعرف على أبرز 6 فروق بين السوق الموازية – نمو و"تاسي"

مع انطلاق السوق السعودية السوق الموازية – #نمو السعودية اليوم الأحد يتساءل البعض عن الفروقات الرئيسية بين #سوق_الأسهم السعودية "تاسي"، والسوق الموازية – نمو، والتي تنخصر في 6 اختلافات رئيسية.
الطرح
السوق الموازية: يجب أن يكون طرحا خاصا
السوق الرئيسية: طرح عام أولي
القيمة السوقية
السوق الموازية: 10 ملايين ريال
السوق الرئيسية: 100 مليون ريال
نسب الطرح
السوق الموازية: تبدأ من 30%
السوق الرئيسية: تصل إلى 20%
عدد المساهمين
السوق الموازية: 50 مساهما فقط، وقد ينخفض لـ35 مساهما
السوق الرئيسية: يبدأ بنحو 200 مساهم في كل شركة
الإفصاح
السوق الموازية: البيانات الربعية خلال 45 يوميا، والسنوية خلال 90 يوماً
السوق الرئيسية: البيانات الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، والبيانات السنوية خلال 90 يوماً
نسب التذبذب
السوق الموازية: البيانات الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، والسنوية خلال 90 يوماً
السوق الرئيسية: تقف عند 10%