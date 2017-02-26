6 شركات سعودية مدرجة خفضت رأسمالها بـ55%.. ما هي؟

أقدمت 6 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية على خفض رؤوس أموالها منذ بداية العام الجاري 2017 بنحو 1.88 مليار ريال.

يأتي هذا الخفض تماشيا مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد، الخاص بالإجراءات التي يجب اتباعها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأسمالها المدفوع، مع الأخذ في الاعتبار أن 22 أبريل المقبل سيكون نهاية مهلة التصحيح للشركات المتعثرة.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات المدرجة، فإن إجمالي قيمة الخفض لتلك الشركات بلغ 1.88 مليار ريال، بـ 55% كمتوسط من إجمالي رأس المال.

وتراوحت نسب تخفيض الشركات لرؤوس أموالها ما بين 40 و60 %، وهي: اتحاد عذيب، ملاذ للتأمين، أمانة للتأمين، سوليدرتي للتأمين، وتهامة، والقصيم الزراعية.

وبلغت رؤوس الأموال لتلك الشركات قبل الخفض نحو 3.4 مليار ريال، أما بعد إتمام التعديل فوصلت رؤوس أموالها إلى 1.515 مليار ريال.

وأعلنت شركة عذيب للاتصالات توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال 60%، وذلك لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، ليكون رأس المال بعد الخفض 630 مليون ريال مقابل 1.575 مليار ريال قبل التعديل، في حين بلغت الخسائر المتراكمة على الشركة بنهاية يناير الماضي نحو 1.209 مليار ريال.

كما أعلنت "ملاذ للتأمين" ثاني أكبر شركة عدلت رأسمالها، تخفيض 60 % من رأسمالها ليصبح 120 مليون ريال، مقابل 300 مليون ريال قبل الخفض.

وذكرت الشركة أن الهدف من ذلك إعادة هيكلة رأسمال الشركة، تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد، فضلا عن تغطية الخسائر المتراكمة والناتجة بشكل رئيس عن زيادة المخصصات الفنية، في حين بلغت الخسائر المتراكمة 210.63 مليون ريال بنهاية يناير الماضي.

وجاءت شركة أمانة للتأمين في المرتبة الثالثة من حيث نسبة خفض رأس المال، حيث خفضت الشركة 56.25%، ليبلغ رأس المال نحو 140 مليون ريال، مقابل 320 مليون ريال قبل الخفض. وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية يناير الماضي نحو 195.07 مليون ريال.

وأكدت شركة سوليدرتي للتكافل خفض رأسمالها بواقع 55 ليبلغ 250 مليون ريال، في حين كانت الخسائر المتراكمة بنهاية يناير نحو 282.11 مليون ريال.

وكانت شركة تهامة قد قدمت طلب تخفيض رأسمالها منتصف يناير الماضي 50%، ليكون رأس المال بعد الخفض نحو 75 مليون ريال مقابل 150 مليون قبل الخفض، فيما تبلغ الخسائر المتراكمة نحو 85.05 مليون ريال وذلك نهاية يناير الماضي.

وأفصحت شركة القصيم القابضة "القصيم الزراعية سابقا" عن خفض رأسمالها بنحو 40% ليصبح 300 مليون ريال من أصل 500 مليون ريال رأس المال السابق، ويعود السبب الرئيس للتوصية بتخفيض رأس المال إلى إطفاء معظم الخسائر المتراكمة على الشركة.

وفي المقابل، أعلنت 3 شركات خفض رأسمالها بنهاية العام الماضي، وهي شركة "الأسماك، ونماء للبتروكيماويات، والأهلية للتأمين".

من جهة أخرى، أفصحت 4 شركات من بداية العام عن عزمها زيادة رؤوس أموالها بنسب بلغت ما بين 10-25%، حيث أعلنت شركة الدريس زيادة رأسمالها 25%، وكذلك شركة التعاونية للتأمين وبذات النسبة.

وأكدت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" عزمها زيادة رأس المال 16.67%، وكذلك شركة أسمنت الجوف بنسبة بلغت 10% .