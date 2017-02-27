الاستثمار كابيتال:المضاربات على السوق الموازية-نمو صحية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال، هشام أبو جامع، إن التذبذب الذي شهده مؤشر #السوق_الموازية - #نمو في يومه الأول طبيعي، متوقعا أن تكون المضاربات على "نمو" صحية، كون جميع المتداولين في هذه السوق مؤهلين.

وأشار أبو جامع في مقابلة مع "العربية" إلى أنه رغم مواجهة "الاستثمار كابيتال" صعوبات في إقناع الشركات لإدراج أسهمها في "نمو"، فإنها بدأت تستقبل طلبات عديدة.

ولفت إلى أن فترة الحظر تنطبق على الملاك الأساسيين لمدة سنة في السوق الموازية - نمو ، مقارنة مع 6 أشهر بالسوق السعودية الرئيسة، مشيراً إلى أن هيئة سوق المال تسمح للصناديق بالدخول بـ 10% من ملكياتها في "نمو".