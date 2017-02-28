الفالح: أرامكو والمملكة لا تعتمدان فقط على الخام

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، خلال زيارته لماليزيا، إن أرامكو والسعودية لا تعتمدان فقط على الخام، بل يشكل نقطة بداية فقط، إذ يتم بناء القيمة من خلال تكرير النفط والبتروكيماويات والتكنولوجيا.

جاء ذلك بعد توقيع المملكة اتفاقية لاستثمار 7 مليارات دولار في مصفاة تشيدها بتروناس الماليزية أمس، حيث أعرب الفالح عن أمله في تطوير "أرامكو" لتشمل نطاقا أوسع من منتجات الطاقة.

وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قد أعلن، أمس، أن شركة #أرامكو #السعودية ستستثمر سبعة مليارات دولار في مصفاة للنفط ستشيدها بتروناس الماليزية.

وقال نجيب إن القرار جرى اتخاذه قبل ظهر اليوم الاثنين بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من #بتروناس وأرامكو لبناء المصفاة، وهي جزء من مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في بنجيرانج بولاية جوهور في جنوب #ماليزيا.

يذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا.