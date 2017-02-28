تغريم "بنك الجزيرة" 50 ألف ريال لمخالفته نظام الشركات

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية بـ 50 ألف ريال، على بنك الجزيرة، لمخالفته الفقرة (ت) من المادة 213 من نظام الشركات.

وأرجعت الهيئة في بيان نشر على موقع "تداول"، السبب في ذلك إلى عدم حصول البنك على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة في شأن تجديد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) بتاريخ 8 أغسطس من العام الماضي، والتي لأحد أعضاء مجلس إدارته مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه رئيساً لمجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني.