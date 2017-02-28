مجمع دبي الصناعي يطلق مشروعا للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة عبدالله بالهول، إطلاق مشروع الوحدات الصناعية والمستودعات المبردة ضمن مجمع دبي الصناعي، والذي يهدف لتلبية احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع الأغذية وصناعة الحلال في المنطقة وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت بالهول في مقابلة مع "العربية"، على هامش معرض Gulf food، أن المجمع الجديد يضم 200 وحدة صناعية، ويمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة وبإجمالي استثمارات بلغت 350 مليون درهم.

يستهدف مشروع الوحدات الصناعية والمستودعات، بحسب بالهول، استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنميتها مع تطور قطاع الأغذية، لافتاً إلى أنه سيكون جاهزاً لتشغيله في يونيو المقبل.

وأشار إلى أن مجمع دبي الصناعي يضم حالياً 700 شركة و100 مصنع، تأسس في العام 2004، بمساحة 550 مليون قدم مربعة.