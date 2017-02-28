"موديز" تتوقع تعرض شركات التأمين الخليجية لمخاطر مرتفعة

قالت وكالة "موديز" في تقريرها الأخير حول قطاع التأمين في الخليج، إن شركات التأمين في معظم الدول الخليجية قد تواجه مخاطر معتدلة إلى مرتفعة في الأشهر الـ18 المقبلة.

إذ إن انخفاض أسعار النفط والتعرض الشديد إلى الأصول الاستثمارية المضطربة تسببا في المخاطر الائتمانية لشركات التأمين الخليجية.

وأشارت "موديز" إلى أن جودة الأصول تشكل نقطة ضعف لشركات التأمين في المنطقة.

وتوقعت الوكالة مخاطر أكبر لشركات التأمين في كل من عمان والبحرين والسعودية لاعتمادها بشكل أكبر على النفط.

ولفتت إلى أن معدل نمو أقساط التأمين تراجع إلى 14% في 2015 من 17% عام 2013.