121 مليار ريال تبادل تجاري بين السعودية وماليزيا في عقد

بلغت قيمة حجم التبادل التجاري بين السعودية وماليزيا خلال السنوات العشر الماضية نحو 121 مليار ريال، موزعة بين صادرات قيمتها 75 مليار ريال، وواردات وصلت إلى 46 مليار ريال.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية عام 2016 حتى نهاية شهر نوفمبر من العام نفسه بلغ نحو 7.7 مليار ريال، بصادرات قيمتها 4.2 مليار ريال وواردات بـ3.5 مليار ريال، ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتعد ماليزيا في المرتبة الـ 22 من حيث أعلى الدول في قيمة الصادرات خلال 2015، تشكل نحو 1% من إجمالي صادرات السعودية.

وجاءت في المرتبة الـ 27 من حيث أكثر الدول التي تستورد منها السعودية، بنحو 0.7% من إجمالي واردات السعودية.

ومنذ الفترة 1991 حتى عام 2015 وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوياته في عام 2014، حيث بلغ أكثر من 16 مليار ريال، الصادرات منها وصلت إلى 10.8 مليار ريال، والواردات بلغت 5.2 مليار ريال.

وحل عام 2014 الأعلى من حيث قيم صادرات المملكة إلى ماليزيا، حيث بلغت قيمتها نحو 10.8 مليار ريال.

أما الواردات، فقد كان عام 2011 هو الأعلى من حيث قيمة الواردات بـ 6.1 مليار ريال.

وجاءت أكثر السلع تصديرا لماليزيا زيوت النفط الخام ومنتجاته، حيث بلغت قيمة صادرات السعودية لماليزيا خلال 2015 نحو 2.8 مليار ريال، تلاها "البولي بروبلين" بـ 1.9 مليار ريال، ثم "البولي إيثيلين عالي الكثافة" بـ 1.7 مليار ريال، و"البولي إيثيلين منخفض الكثافة" بـ 623 مليون ريال، فالألومنيوم الخام وغير المخلوط بقيمة 421 مليون ريال.

في حين كانت أكثر السلع التي استوردتها السعودية من ماليزيا هي "آلات لاستقبال وإرسال الصوت أو الصورة" بقيمة 290 مليون ريال، ثم "أجهزة التلفزيون" بقيمة 175 مليون ريال، تلاها "المواسير وأنابيب من نحاس نقي" بقيمة 119 مليون ريال، و"زيت النخيل المكرر" بقيمة 106 ملايين ريال، ثم "زيت نخيل خام" بقيمة 100 مليون ريال.