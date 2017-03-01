أبوظبي تبحث دعم شركات إماراتية مستثمرة في كازاخستان

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات محمد ثاني مرشد الرميثي وسفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان محمد أحمد بن سلطان الجابر دعم الشركات الإماراتية التي تستثمر في الأسواق الكازاخستانية.

حضر اللقاء بمقر غرفة أبوظبي سعادة حامد الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة.

وأكد الرميثي أن اللقاء يهدف إلى تعزيز جهود غرفة أبوظبي وسفارة الدولة لدى كازاخستان لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الإماراتية والشركات الكازاخستانية، مشيراً إلى أن الإمكانيات الاقتصادية والقدرات الطبيعية التي يمتلكها البلدان تفتح المجال واسعاً لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الكازاخستانية في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.

وأوضح الرميثي أن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في الاستثمارات الإماراتية في أسواق كازاخستان في إطار حرص الشركات الوطنية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الرميثي على دعم غرفة أبوظبي للجهود التي تبذلها سفارة الدولة في كازاخستان لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في الدولة والشركات والمؤسسات التجارية والصناعية في كازاخستان.