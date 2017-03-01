الشركات المالية تطالب بخفض ضريبة الدمغة إلى 1 بالألف

تقدمت شعبة الأوراق المالية وجمعيات للتمويل والاستثمار بمذكرة عاجلة الى وزير المالية المصري أمس بعد الإعلان عن انتهاء مصلحة الضرائب من دراسة تسمح بفرض ضريبة دمغة بمعدل 1.75 فى الالف على تعاملات البورصة.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، أن المقترح تضمن فرض ضريبة على تداولات البورصة وتداولات السندات الحكومية وغير الحكومية بنسبة 1 فى الالف على البائع والمشتري، إضافة إلى فرض ضريبة على الطروحات الأولية.

بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ بنسبة 3 في الألف بهدف جمع حصيلة ضريبية تصل الى مليار جنيه سنويا.

وقال ماهر في مقابلة مع "العربية" إن الهدف من الاقتراح هو ألا يتأثر حجم التداولات اليومية في البورصة المصرية، وبالتالي تتراجع الحصيلة الضريبية المتوقعة.

ولفت إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية قد تقدمت باقتراح ينص على فتح باب التداول على السندات الحكومية أمام شركات الوساطة، ما سيساعد على رفع حجم سوق السندات ، والتي بلغت 77 مليار جنيه في العام الماضي، مؤكداً أنه إذ تم فرض ضريبة الدمغة 1 بالالف على البائع والمشتري، من المتوقع ان تكون الحصيلة نحو 140 مليون جنيه.