بدء مشروع الطائف الجديد.. والإسكان تطلق 10.5 ألف وحدة

أعلن أمير مكة #خالد_الفيصل بدء تنفيذ مشاريع الطائف الجديدة، التي تشمل مطار الطائف الدولي، وتطوير سوق عكاظ، وواحة التقنية، والإسكان والمدينة الصناعية. كما دشن عدداً من المشروعات التنموية في المحافظة.

وأعطى الفيصل، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة في محافظة #الطائف، إشارة البدء لتنفيذ مشروعات الطائف الجديدة التي تقع في الناحية الشرقية لمدينة الطائف الحالية بمساحة 1250 كيلومتراً مربعاً وتتسع لعدد 750 ألف نسمـة.

ويتصف موقع مشروع الطائف الجديد بأهمية مكانية ووظيفية كبيرة نتيجة لتوسطه واتصاله القوي بالمدينة القائمة والتجمعات المحيطة، حيث يقدر عدد السكان المستهدف من خلال الاستيعاب الاقتصادي للمدينة (عدد فرص العمل الداعم للوجود السكاني) ليمثل حوالي 36% من إجمالي عدد سكان الطائف الحالي.

ويبلغ إجمالي المساحة المخصصة للامتدادات العمرانية حوالي 400 كم2. فيما باشرت الأمانة تنفيذ أجزاء من المخطط الرئيسي للطائف الجديد، وذلك بتسليم بعض المواقع للجهات المختصة بما يشكل دفعة تنموية للمدينة المقترحة، حيث يمكن تحديد المشروعات الكبرى التي تم تسليم مواقعها في المدينة الجامعية، المطار الجديد، واحة التقنية، سوق عكاظ، أرض سباق الهجن، الضاحية السكنية #وزارة_الإسكان ، المدينة الصناعية، كما تم تخصيص بعض المواقع لبعض الجهات الحكومية، ويجري العمل على تخصيص البعض الآخر.

ولم تغفل مشروعات الطائف الجديدة عن "الإسكان"، حيث تعمل وزارة الإسكان على مشروع إسكاني تقدر مساحته بـ12 مليون متر مربع، ويضم 6,670 فيلا و3,919 شقة إضافة إلى 36 روضة أطفال و28 مدرسة و37 مسجداً و8 جوامع مساجد وساحة لصلاة العيد.

كما تضمنت المشروعات التي أعلنت عنها للجنة العليا لتطوير الطائف مشروع "كورنيش السحاب"، يبلغ طوله 30 كم، وعرض 13كم.

تبلغ مساحة هذا المشروع حوالي 390 كيلومتراً مربعاً تقريباً، ويقع على حدود المركز الإداري لمحافظة الطائف الذي يمتد من منطقة الباحة جنوباً، لمحافظات منطقة المدينة المنورة والعاصمة الرياض شمالاً، تبعد حوالي 60 كيلومتراً من جنوب شرقي مكة المكرمة و130كيلومتراً من شرق محافظة جدة.