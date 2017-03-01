روسيا تخفض إنتاج النفط.. ومستوى الامتثال لا يتجاوز 33%

قال مصدران مطلعان إن إنتاج النفط الروسي انخفض في فبراير إلى نحو 11.10 مليون برميل يومياً، مقارنة مع أكثر من 11.2 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بما يعني امتثالا ضعيفا لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين من خارجها تم التوصل إليه في ديسمبر بهدف رفع الأسعار.

وأوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تخفيض الإنتاج سيكون تدريجيا بواقع 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول على أن يتحقق المستوى المستهدف البالغ 300 ألف برميل يوميا في أبريل.

ووفقا لحسابات رويترز خفضت روسيا إنتاجها من مستويات بمقدار 100 ألف برميل يوميا في فبراير، وهو ما يمثل مستوى التزام نسبته 33% فقط.

في المقابل بلغ مستوى امتثال أوبك 94% بفعل التخفيض الكبير من جانب السعودية.

واتفقت أوبك على خفض إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 سعيا للتخلص من تخمة المعروض.

وتعهد المنتجون المستقلون بخفض إنتاجهم بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.

وبشكل عام هبطت إمدادات النفط العالمية نحو 1.5 مليون برميل يوميا في يناير منها مليون برميل يوميا من أوبك وهو ما قاد إلى مستوى التزام قياسي باتفاق ديسمبر بلغ 90% بحسب ما قالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الطاقة الروسية بيانات الإنتاج الرسمية لشهر فبراير شباط غدا الخميس. علماً أن وزير الطاقة الروسي أكد يوم الاثنين أن بلاده قد تخفض الإنتاج بأسرع مما كان متوقعا في السابق.