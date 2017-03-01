شركات طيران تطالب بقانون أوروبي ضد ناقلات خليجية

حثت كل من "إير فرانس" و "لوفتهانزا" المفوضية الأوروبية على مواجهة ممارسات ترى أنها غير عادلة لشركات الطيران الخليجية، في مسعى للتأثير على سن قانون جديد للاتحاد الأوروبي.

وطالبت الشركتان المفوضية الأوروبية بتعريف الممارسات التي تعد انتهاكا للمنافسة، مع فرض قيود على حقوق النقل كعقوبة.

وأشارت كل من الشركتين إلى أن التوسع الموازي المذهل في سرعته للناقلات الخليجية في أوروبا لأكثر من 10 سنوات ألحق ضررا بالغا بالناقلات الأوروبية.

الجدير بالذكر أن العديد من الناقلات الأوروبية، من بينها كل من LUFTHANSA و AIR FRANCE و KLM كانت قد ألغت مجتمعة تسيير رحلات إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا والهند في السنوات الأخيرة.