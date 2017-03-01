للمرة الأولى.. مؤشر داو جونز يخترق مستوى 21 ألف نقطة

كسر مؤشر داو جونز حاجز 21 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق عند افتتاح الأسهم الأميركية، مسجلةً مستويات قياسية مرتفعة، مع تلقي المستثمرين طمأنة من النبرة الأكثر هدوءا في خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصعدت أسهم البنوك بفعل وجود فرص أكبر لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بحسب ما ورد في رويترز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 184.17 نقطة أو ما يعادل 0.88 % إلى 20996.41 نقطة.

في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 18.65 نقطة أو 0.79 % إلى 2382.29 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 49.66 نقطة أو 0.85 % إلى 5875.10 نقطة.