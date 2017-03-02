كيف ضاعفت "بحر العرب" رأسمالها ومكاسبها في 16 عاما؟

شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات هي إحدى الشركات السبع المدرجة في #السوق_الموازية – #نمو ، عبر طرح 2 مليون سهم للاكتتاب ما يشكل 20% من أسهم رأسمال الشركة، وبسعر 10 ريالات للسهم الواحد لتبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة 100 مليون ريال.

تأسست شركة #بحر_العرب_لأنظمة_المعلومات عام 2001 كشركة ذات مسؤولية محدودة، لتتحول عام 2008 إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 50 مليون ريال، ثم ضاعفت رأسمالها إلى 100 مليون ريال عام 2009.

تعمل الشركة في مجالات عديدة: تطوير صناعات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير برمج الحاسب الآلي، تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الاّلي والآلات المكتبية والأجهزة الطبية والكهربائية والدعائية وتقديم حلول وأنظمة المعلومات.

وبحسب الأرقام، نمت أرباح الشركة خلال أوّل 9 أشهر من 2016 بـ 48% على أساس سنوي إلى 4.6 مليون ريال.