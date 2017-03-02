سهم "سناب شات" يقفز 48‎% إلى 25 دولاراً

قفز سهم شركة "سناب شات" (SNAP) مطلع تداولات أول جلسة له في بورصة نيويورك مساء الخميس بنسبة قياسية بلغت 48‎% إلى 25.1 دولار.

وأشارت بيانات بورصة نيويورك إلى أن سهم "سناب شات" تصدر الأكثر تداولاً في السوق.

يذكر أن قيمة SNAP في التقييم للطرح العام هي 20 مليار دولار، وهو أعلى تقييم في طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا بالولايات المتحدة منذ تقييم فيسبوك في 2012.

ويزيل الطرح الناجح عقبة كبيرة من أمام سناب التي لم تتحول إلى الربحية بعد. واتسعت خسائر الشركة العام الماضي، كما تواجه تباطؤاً في نمو المستخدمين في ظل المنافسة الشرسة من منافسين كبار مثل فيسبوك.

وكانت شركة سناب قد شهدت قفزات كبيرة جداً في إيراداتها من 2 مليون دولار في 2014 إلى 58 مليون دولار في 2015 وصولاً إلى 404 ملايين دولار في 2016، لذا من غير المستبعد أن تتضاعف إيراداتها في نهاية العام 2017 لتلامس مليار دولار.