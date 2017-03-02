شركة تابعة لـ"زين" تحصل على حكم بتعويض 67 مليون دولار

حصلت "أثير للاتصالات" التابعة لـ"زين" الكويتية على حكم بتعويض قيمته 67 مليون دولار ضد غلوبل تليكوم المعروفة سابقا باسم أوراسكوم تليكوم.

ويرتبط هذا التعويض بمطالبات ضريبية وفقاً لعقد بيع أسهم عراقنا إلى أثير عام 2007 .



كما أمرت المحكمة غلوبل تليكوم بدفع 1.5 مليون دولار إلى "أثير" تمثل التكاليف التي تحملتها الشركة العراقية عند رفع الدعوى القضائية، وذلك في موعد لا يتجاوز الـ15 من الشهر الحالي.

وكانت أثير أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الإنجليزية العليا عام 2012 ضد أوراسكوم تيلكوم عراق/ وغلوبال تيلكوم القابضة، مطالبة بتعويض بـ280

مليون دولار عن بعض الالتزامات الضريبية، ثم خفضت طلبَها إلى 60 مليون دولار.