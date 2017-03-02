نوفاك: تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج سابق لأوانه

اعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لوقت لاحق من هذا العام.

وقال نوفاك إن إجمالي إنتاج النفط الروسي قد يرتفع إلى ما بين 548 و551 مليون طن (11.01-11.07 مليون برميل يوما) في 2017 من 547.5 مليون طن في العام الماضي حال عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون من خارجها على رأسهم روسيا في ديسمبر إلى أول اتفاق منذ 2001 لتنفيذ خفض مشترك لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. ويسري الاتفاق حتى نهاية يونيو.

وقالت مصادر في أوبك لرويترز الشهر الماضي إن المنظمة قد تمدد الاتفاق مع المنتجين غير الأعضاء أو حتى تنفذ تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو إذا لم تتقلص مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم لأوبك في 25 مايو.

وقال نوفاك إن أي تحرك آخر سيعتمد على حجم المخزونات وكيف سيؤثر إنتاج آخرين، لاسيما الولايات المتحدة والصين والنرويج الذين لم يشاركوا في الاتفاق، على التوازن العالمي بين العرض والطلب.

واستبعد نوفاك أن تخفض موسكو إنتاجها بأكثر مما تعهدت به إذا لم يلتزم المنتجون الآخرون من خارج أوبك بتعهداتهم.

وتوقع نوفاك أن يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا هذا العام. ويزيد عن توقعات سابقة بزيادة تتراوح بين 300 و400 ألف برميل يوميا.

وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية ستشهد خفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول.

وحتى الآن خفضت روسيا الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا.