الطيَار: لم نوقع اتفاقيات مع اتحادات السياحة بإندونيسيا

نفت مجموعة الطيار للسفر الأخبار التي تتحدث عن توقيعها عددا من الاتفاقيات مع اتحادات للحج والعمرة والسياحة في إندونيسيا بقيمة 5 مليارات ريال سعودي.

وأكدت المجموعة أنها طلبت إيقاف تداول السهم حتى تتمكن من الرد على الشائعات، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أية تطورات جوهرية أخرى في هذا الخصوص.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت تعليق تداول سهم مجموعة الطيار للسفر ابتداءً من الساعة 02:20 ظهراً حتى نهاية التداول اليوم الخميس، بناءً على طلب الشركة تمهيداً للإعلان عن تطور جوهري.

وبحسب البيان الذي نشر على موقع السوق السعودية "تداول" وفي إشارة من مجموعة الطيار إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية إندونيسيا الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، أوضحت الشركة أنها قد أرسلت وفداً ضمن وفد رجال الأعمال المرافق لخادم الحرمين الشريفين لعقد عدة لقاءات على هامش الزيارة مع بعض ممثلي اتحادات شركات الحج والعمرة في جمهورية إندونيسيا.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التحضير لمذكرات تفاهم من شأنها تسهيل زيارة المعتمرين والحجاج الإندونيسيين وتوفير خدمات الحجوزات والتنقلات وتقديم خدمات الإعاشة خلال زيارتهم لأداء مناسك الحج والعمرة.