ألمانيا تمنح مصر تمويلا بـ0.5 مليار دولار لدعم برنامجها

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن بلادها اتفقت مع ألمانيا على تقديم 500 مليون دولار دعما للبرنامج الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأوضحت نصر "تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار

لدعم عدة قطاعات، من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".

وأبلغ مسؤول حكومي رويترز طالبا عدم ذكر اسمه أن الدعم الألماني سيكون في شكل "منح وتمويلات ميسرة".

وأشار بيان وزيرة الاستثمار إلى أن الاتفاق أبرم مساء أمس الخميس خلال منتدى الأعمال المصري الألماني الذي عقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر.