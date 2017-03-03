الكويت تركز الإنفاق الرأسمالي على مشاريع تكرير النفط

قالت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب إن الميزانية الأخيرة للكويت ستتركز على الإنفاق الرأسمالي على مشاريع تكرير وتوزيع النفط والغاز خلال السنة المالية 2017/2018 في جهود ترمي إلى خلق الفرص الوظيفية والتعويض عن تراجع إيرادات الصادرات النفطية، فضلا عن التعويل على ارتفاع الطلب الإقليمي على المنتجات والمشتقات النفطية المكررة بحسب الأنباء الكويتية.

وأضافت المجموعة البريطانية المتخصصة في الإعلام والنشر أن الحكومة الكويتية بصدد اتخاذ خطوات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما في ذلك 3 مشروعات لإنتاج الطاقة وإصدار سندات بالدولار تقوم به الكويت للمرة الأولى، مشيرة إلى أن هذه الخطوات جنبا إلى جنب مع الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز ذات القيمة المضافة، ينبغي أن تكون عاملا مساعدا على اجتذاب الاستثمار الأجنبي وزيادة عائدات الدولة لتتوسع باطراد على المدى المتوسط.

وقد توقعت وزارة المالية في إعلان الميزانية الأخير أن ترتفع إيرادات الكويت النفطية بنسبة 36% في السنة المالية 2017/2018 لتصل إلى 11.7 مليار دينار أو 38.7 مليار دولار، وهو أقل بقليل عن 12 مليون دينار التي سجلت في العام المالي 2015/ 2016.

ومن شأن ذلك تقليص عجز الميزانية من 9.7 مليار دينار في السنة المالية 2016/17 إلى 7.9 مليار دينار هذا العام.

وفي الوقت الذي تسجل فيه إيرادات الطاقة تحسنا، فإن الوزارة تتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 6% ليصل إلى 21.1 مليار دينار، مقارنة مع 19.9 مليون دينار في العام السابق، مع تخصيص 3.4 مليار دولار للنفقات الرأسمالية.

وتضمن إعلان الميزانية أن تركيز وزارة المالية سينصب على البتروكيماويات ومحطات التكرير لتكون المحور الاستثماري للبلاد من أجل خلق فرص عمل جديدة ودعم أهداف التكرير على المدى المتوسط.

وقالت المجموعة إن إجمالي الإنفاق الرأسمالي على مشاريع النفط والغاز بلغ 44.3 مليار دولار في العامين المنتهيين في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى في المنطقة، وفقا للأرقام التي توصلت إليها شركة أبحاث ميد انسايت. ومن أهم هذه المشاريع مصفاة الزور المقدرة تكلفتها بنحو 15 مليار دولار ومشروع الوقود النظيف بتكلفة 14 مليار دولار، الأمر الذي سيرفع الطاقة التكريرية للكويت بنسبة 50% الى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.

وهناك مشروع كبير آخر وهو مشروع إنتاج الأوليفينات 3 للبتروكيماويات وهو الآن في مرحلة ما قبل التنفيذ، وسيضم مجمع الأوليفينات الثالث في الكويت

والذي سيتجاوز إنتاجه بشكل ملحوظ إنتاج الأوليفينات من المجمعين الأول والثاني واللذين بدأ انتاجهما في عامي 1997 و2009، على التوالي.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمع الأوليفينات الثالث 1.4 مليون طن من الإيثيلين، و450 ألف طن من البولي إيثيلين منخفض الكثافة، 450 ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة، بالإضافة إلى 625 ألف طن من جلايكول الإيثيلين و450 ألف طن من البولي بروبلين.