بروكسل تدعو واشنطن للالتزام بالتجارة المتعددة الأطراف

المصدر: فاليتا – أ ف ب

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم أن على الولايات المتحدة مواصلة "الالتزام" بالتعددية التجارية، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى منظمة التجارة العالمية.

وصرحت مالمستروم، عند وصولها الى فاليتا في مالطا قبل لقاء لوزراء تجارة الاتحاد الاوروبي، "نحن بحاجة لأن تكون الولايات المتحدة ناشطة على الساحة المتعددة الاطراف، نحن بحاجة إلى التزامها".

وكان الرئيس الأميركي أعلن مرارا أن توقيع عقود ثنائية أفضل لبلاده من خضوعها لقيود نظام متعدد الأطراف. وتوجه إدارته انتقادات شديدة الى منظمة التجارة العالمية الهيئة المكلفة تسوية الخلافات التجارية بين الدول.

وكان ترمب اعتبر خلال حملته الرئاسية هذه الهيئة "كارثية" وألمح إلى إمكان انسحاب بلاده إذا لم تتمكن واشنطن من إعادة التفاوض حول بعض الاتفاقات المتعلقة خصوصا بالرسوم الجمركية.

وفي هذا السياق، أقرت مالمستروم بأن "بعض الإشارات تثير القلق"، لكنها دعت إلى الصبر فقد ثبت مجلس الشيوخ الأميركي وزير التجارة الأميركي الملياردير ويلبور روس للتو في منصبه.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في مستقبل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي "على ضوء السياسة التجارية التي يمكن أن تنتهجها الإدارة الأميركية".

من جهته، شدد وزير الخارجية والتجارة البلجيكي ديدييه ريندرز على دعمه لمنظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة "لا تزال ممكنة" لكنها ستكون "صعبة جدا".