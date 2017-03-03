ميركل: سنمنح تونس مساعدات تنموية بـ250 مليون يورو

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن حكومتها ستقدم إلى تونس مساعدات تنموية بقيمة 250 مليون يورو.

وأعلنت ميركل عن هذه المساعدات أثناء زيارتها لتونس لإجراء محادثات بخصوص الأمن والهجرة.

تجدر الإشارة إلى أن تونس هي الدولة الوحيدة التي بدأت إصلاحات ديمقراطية موسعة عقب "الربيع العربي" عام 2011، إلا أن البلاد تعاني حاليا من مشكلات اقتصادية وإرهاب.

وتلعب تونس دورا محدودا في تدفق المهاجرين إلى أوروبا، حيث مثّل اللاجئون التونسيون نسبة 0.5% من إجمالي الذين توجهوا إلى إيطاليا من شمال إفريقيا عبر البحر المتوسط العام الماضي، والذين زاد عددهم على 180 ألف لاجئ.