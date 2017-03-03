50 مليار دولار صفقات صندوق الاستثمارات العامة بالتقنية

كشفت وكالة بلومبرغ عن ارتفاع صفقات صندوق الاستثمارات السعودي في العام الماضي إلى 50 مليار دولار في قطاع التقنية، مشيرة إلى حرصه على تنويع استثماراته لمواكبة المتغيِّرات الاقتصاديَّة الحديثة.

وأشارت إلى أنَّه يتصدَّر هذه الاستثمارات 45 مليار دولار في صندوق الرؤية السعودي الياباني، و3.5 مليار دولار في شركة أوبر، و500 مليون دولار في نون كوم، وشراء 50%من مجموعة أدبتيو الإماراتيَّة، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وألمحت إلى أهميَّة أن تشمل المرحلة المقبلة تنوّعًا في الاستثمارات الخارجيَّة للصندوق، لتشمل إلى جانب التقنية قطاعات أخرى لتجنُّب أيِّ متغيِّرات مفاجئة.

ونوَّه التقرير بحرص الدولة على دعم الصندوق بضخ 100 مليار ريال في رأس المال العام الماضي، حتَّى يصبح أكثر قوة، وذلك في طريقه ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تريليوني دولار.

ويخطط الصندوق لرفع استثماراته الخارجيَّة إلى 50% بحلول 2030 بدلاً من 5 %حاليًّا، ويمتلك حصصًا في العديد من المؤسَّسات والبنوك الحكوميَّة.