النفط يتراجع وسط شكوك من التزام روسيا بخفض الإنتاج

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة، وسط قلق مستمر بشأن مدى التزام روسيا باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط.

وأظهرت إحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي عدم تغير إنتاج روسيا من النفط خلال فبراير عن يناير عند مستوى 11.11 مليون برميل يوميا حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الطاقة مما أثار شكوكا في تحركات روسيا لكبح جماح إنتاجها في إطار اتفاق مع منتجي النفط العام الماضي.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأميركي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو0.3 % إلى 53.14 دولار للبرميل عند الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقها مرتفعة 1.4 % في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 % إلى 55.77 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.5 %في الجلسة السابقة.