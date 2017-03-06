باركيندو: مخزونات النفط تستجيب لتخفيضات إنتاج أوبك

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو إن مخزونات النفط البرية والبحرية تستجيب لتخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك.

وساهمت تخفيضات في الإنتاج تقودها أوبك في زيادة أسعار النفط العالمية بأكثر من 10% منذ إقرار التخفيضات في نوفمبر.

وأضاف باركيندو، على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستون، "أعتقد أن الأمر يمضي جيدا حتى الآن"، موضحاً أنه من المبكر الحديث عن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج.

ويهدف اتفاق خفض الإنتاج الذي انضمت إليه دول خارج أوبك من بينها روسيا وكازاخستان إلى خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ودخل الاتفاق الذي تبلغ مدته ستة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير.