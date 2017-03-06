بالأرقام.. 10 شركات سعودية تسجل تداولات متدنية تاريخية

سجلت 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية تداولات متدنية تاريخية خلال شهر فبراير الماضي، كانت الأدنى منذ الإدراج لـ 3 شركات، فيما تراجعت تداولات 7 شركات أخرى خلال الشهر نفسه، مسجلة أدنى تداول في 4 سنوات على أقل تقدير.

وجاء هذا التراجع تزامناً مع تراجع السيولة وأحجام التداول خلال الشهر نفسه بالسوق ككل، وذلك عقب تحقيق السوق مكاسب كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وحققت تداولات سهمي جبل عمر والمراعي أدنى تداول منذ إدراجهما، حيث بلغت أحجام التداول لجبل عمر نحو 4.23 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 258.6 مليون ريال، فيما بلغت أحجام التداول لـ"المراعي" بنحو 3.38 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 231.8 مليون ريال.

كذلك حققت تداولات سهم السعودي الألماني أدنى تداول منذ إدراجه، حيث بلغت أحجام التداولات 1.42 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 98.2 مليون ريال مع الأخذ في الاعتبار حداثة الطرح، حيث تم إدراجه بنهاية شهر مارس 2016.

بالمقابل، جاءت تداولات 3 شركات أخرى متدنية، لتسجل أدنى مستويات لها في 14 عاما فأكثر، حيث بلغت تداولات سهم صافولا خلال شهر فبراير بنحو 3.82 مليون سهم، لتسجل أدنى تداول شهري منذ سبتمبر 1998 أي أكثر من 18 عاما والبالغة حينها 1.19 مليون سهم، لتبلغ تداولات فبراير 148.07 مليون ريال.

وجاءت تداولات سهم مبرد خلال فبراير الأدنى منذ ديسمبر 2001 أي قرابة 15 عاما، حيث بلغت التداولات 5.77 مليون سهم، مقابل 2.19 مليون سهم، فيما جاءت تداولات سهم عسير خلال الفترة بنحو 2.26 مليون سهم لتسجل أدنى مستوى منذ شهر يونيو 2002 بفارق 14 عاما، حيث بلغت 1.32 مليون سهم.

كذلك أتت تداولات كل من سهم الزامل وطيبة، وكذلك التعمير متدنية خلال شهر فبراير لتسجل تلك التداولات الأدنى بين 4 إلى 6 سنوات.

وفي نهاية شهر فبراير بلغ إجمالي الأسهم المتداولة نحو 4.14 مليار سهم، مقابل 5.64 مليار سهم لشهر يناير 2017، حيث تراجعت بنسبة 26.72 في المئة لتواصل تراجعها للشهر الثالث على التوالي، لتبلغ الأسهم المتداولة بنهاية الفترة 75.73 مليار ريال، والتي تراجعت بنسبة 26.65% عن شهر يناير 2017، لتمثل قيمة الشركات السابق ذكرها 2% من إجمالي الأسهم المتداولة، بتداولات بلغت 1.301 مليار ريال في شهر.