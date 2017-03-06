شركات تأمين سعودية تتجه للاندماج تعزيزا للتنافسية

بدأت عدة شركات تأمين سعودية مدرجة في سوق الأسهم المحلية بدراسة خيار الاندماج فيما بينها، وسط معلومات تؤكد أن فرصة الاندماج بين هذه الشركات أصبحت اليوم قريبة من أي وقت مضى، في خطوة من شأنها مواجهة أزمة الخسائر التي تعاني منها بعض شركات #التأمين_السعودية ، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

ولا تعتبر شركات التأمين السعودية هي صاحبة الأولوية في خيار الاندماج، حيث كانت هنالك نماذج إقليمية وعالمية في قطاع التأمين، توجهت نحو الاندماج، حتى أصبحت اليوم علامة فارقة على صعيد المنافسة، والتحول بالتالي نحو تحقيق الربحية.

وأعلنت كل من شركة " #اتحاد_الخليج_للتأمين_التعاوني " وشركة " #الأهلية_للتأمين " قبل أيام قليلة، بدء التفاهم الأولي لدراسة اندماج الشركتين، وهو الأمر الذي يؤكد أن خيار الاندماج بين شركات التأمين التي تعاني من خسائر، أصبح هو الخيار الأقرب للتحقيق.

وحسب بيان صحافي للشركتين على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإن الشركتين ستخضعان إلى الدراسات اللازمة، ومنها الدراسة النافية للجهالة فيما يخص عملية الاندماج المقترحة، كما تعتزم كل من الشركتين التفاوض على الاتفاقية الأولية غير الملزمة وتوقيعها في غضون الـ12 شهراً القادمة،

وستحتوي الاتفاقية على الهيكل العام لعملية الاندماج، بالإضافة إلى الوقت الزمني اللازم لاستكمالها.

وبعد توقيع الاتفاقية الأولية غير الملزمة سيخضع كل من الشركتين لدراسات تقنية ومالية وقانونية، كما أنه ستعرض نتائج هذه الدراسات على مجلس إدارة كل من شركتي "اتحاد الخليج للتأمين التعاوني" و"الأهلية للتأمين التعاوني".

فيما تعتبر عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، على أن يتم اطلاع المساهمين على أي تطورات قادمة بهذا الخصوص.

وكشفت المعلومات الأولية المعلنة، أنه سيتم تعيين مستشار مالي من قبل شركة "اتحاد الخليج للتأمين التعاوني" فيما يخص عملية الاندماج المقترحة في موعد أقصاه 16 مارس الحالي، فيما تم تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" من قبل شركة "الأهلية للتأمين التعاوني" فيما يخص عملية الاندماج المقترحة.

وأمام هذه المعلومات، أكد الخبير المالي فهد المشاري أن خيار الاندماج بين شركات التأمين التي تعاني من خسائر متفاقمة بات هو الطريق الأمثل خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الاندماج يعطي الشركتين قدرة أكبر على المنافسة، والتحول نحو تحقيق الربحية، ومن المهم أن تبدأ الشركات في دراسة كل الخيارات الممكنة.