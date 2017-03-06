كيف قفز رأسمال "العمران" لـ60 مليون ريال في 4 سنوات؟

تمكنت شركة العمران للصناعة والتجارة من النجاح في الإدراج في #السوق_الموازية – #نمو في السعودية.

وتأسست شركة العمران للصناعة والتجارة عام 2003 تحت اسم "العمران للمطابخ المعدنية" برأسمال 3.2 مليون ريال عند التأسيس، للتحول في العام 2007 إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 60 مليون ريال تزامناً مع تغيير اسم الشركة إلى "العمران للصناعة والتجارة" في العام نفسه.

تتركز أعمال الشركة في إنتاج الأجهزة المنزلية والإلكترونية، إنتاج الصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكرتونية، التجارة في الأجهزة الإلكترونية والمنتجات البلاستيكية والورقية والكرتونية، شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو التأجير وإدارة وتطوير وتشغيل العقارات وإدارتها وصيانتها.

وجرى طرح 1.2 مليون سهم للاكتتاب ما يمثل 20% من رأس المال في السوق الموازية – نمو، بسعر 10 ريال للسهم الواحد، في حين أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة تبلغ 41 مليون ريال.

وتشير الأرقام إلى أن الأرباح الصافية للشركة قد نمت بـ5% في 2015 إلى 7.8 مليون ريال.