تغريم مخالفين لنظام التداول في السعودية 200 ألف ريال

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في 22 فبراير الماضي، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن عبدالله بن محمد النقيدان، وعبد العزيز بن عبدالرحمن بن عثمان العثمان.

ونص القرار على إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام #السوق_المالية ، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات الآتية: (أليانز أس أف، والبحر الأحمر، والعقارية، وتهامة، والصادرات)، وذلك خلال الفترة من 07/01/2012 إلى 02/05/2012.

وأكدت الهيئة، في بيان نشر على موقع "تداول"، أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهما وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن عبدالله بن محمد النقيدان

فرض غرامة مالية عليه بمقدار 90 ألف ريال عن هذه المخالفات. إلى جانب منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

ثانياً: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عثمان العثمان

فرض غرامة مالية عليه قدرها 110 آلاف ريال عن هذه المخالفات.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.