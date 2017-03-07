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الفالح: العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن

المصدر: هيوستون – رويترز
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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قال وزير الطاقة السعودي #خالد_الفالح إن العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن، لافتاً إلى أن اتفاق الحد من المعروض بين #أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحدث أثرا.

وأوضح أن #السعودية خفضت بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق، وقلصت إنتاجها لما دون الـ10 ملايين برميل يوميا.

وأبلغ الفالح مجموعة من المسؤولين التنفيذيين خلال مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا "ينبغي ألا نسبق السوق".

ويهدف اتفاق خفض الإنتاج الذي انضمت إليه دول من خارج أوبك مثل روسيا وكازاخستان إلى تقليص الإنتاج العالمي نحو 1.8 مليون برميل يوميا، وتقليص الفرق بين العرض والطلب. علماً أنه بدأ سريان الاتفاق من أول يناير ويستمر لمدة 6 أشهر.

كلمات دالّة

#خالد الفالح, #أوبك, #السعودية, #وزير الطاقة السعودي, #سوق النفط, #المنتجون, #روسيا

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