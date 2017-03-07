احتجاجات في مصر وسط مخاوف من تخفيض دعم الخبز

المصدر: القاهرة - أ ف ب

تظاهر مئات المصريين احتجاجا على عدم تمكنهم من الحصول على حصصهم من الخبز المدعوم بعد تعديل في آلية توزيعه، وفق ما أكده مسؤولون أمنيون.

وتأتي هذه التظاهرات إثر قرار من وزارة التموين بحفظ كميات الخبز المدعوم الذي يتم توزيعه بالبطاقات الورقية، في حين حصل حاملو البطاقات الإلكترونية الممغنطة على حصصهم، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وتم إحلال البطاقات الإلكترونية محل الورقية منذ أكثر من عامين، لكن العديد من المواطنين مازالوا يستخدمون البطاقات الورقية القديمة للحصول على السلع المدعومة وبينها الخبز.

وقررت وزارة التموين إحلال البطاقات الإلكترونية محل الورقية لتتمكن من مراقبة استخدامات الدقيق المدعوم والتأكد من تخصيصه لإنتاج الخبز المدعوم وليس في مخبوزات أخرى غير مدعومة.

وجرت التظاهرات في الإسكندرية وكفر الشيخ (دلتا النيل) وفي محافظتي المنيا وأسيوط بصعيد مصر.