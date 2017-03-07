مجموعة "فولكسفاغن" تدرس بيع سياراتها في إيران

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيات الوحدة الإسبانية لمجموعة فولكسفاغن، إن الشركة تدرس بيع سياراتها في إيران لتوسيع نطاق أعمالها خارج السوق الأوروبية المزدحمة.

وأوضح لوكا ديميو أن الحكومة الإسبانية دعت سيات إلى استكشاف الفرص في إيران، لكن دخول تلك السوق سيتطلب استثمارا كبيرا ولن يجري إلا مقترنا بالشركة الأم فولكسفاغن الألمانية.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن سيات ستبدأ في وقت لاحق هذا العام تصنيع السيارات في الجزائر في إطار مشروع مشترك لفولكسفاغن مع مستورد السيارات المحلي شركة سوفاك.

وأضاف "لم نستنفد بعد إمكانيات سوق المتوسط، أما المنطقة الأمثل لتوسعنا فستكون أميركا الوسطى والجنوبية."