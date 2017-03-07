"التموين" توقع عقدا مع الخطوط السعودية بـ3.7 مليون ريال

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقدا مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بغرض تمكين مسافريها من استخدام صالة الضيافة (Welcome Lounge) الخاصة بالشركة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ولمدة عقدية تمتد إلى سنة يبدأ سريانها اعتباراً من استخدام المسافرين للصالة بقيمة تقارب 3.7 مليون ريال سعودي.

وتتوقع الشركة "التموين"، بحسب ما ورد على موقع "تداول"، أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام 2017، وسيساهم العقد المبرم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

علماً أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرفا ذا علاقة، وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادم.

جدير بالذكر أن صالة الضيافة (Welcome Lounge) هي أحد العلامات التجارية الخاصة بالشركة وتستثمر بغرض التعاقد مع شركات الطيران والشركات السياحية ومزايا السفر لتمكين عملائها من استخدام الصالة.