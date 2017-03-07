"الصمعاني".. من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة

من ضمن الشركات السبع المدرجة في #السوق_الموازية – #نمو، شركة "الصمعاني" للصناعات المعدنية عبر طرحها 225 ألف سهم ما يشكل 20% من رأسمال الشركة بسعر 78 ريالا للسهم.

تأسست شركة #الصمعاني كمؤسسة فردية عام 1994 برأسمال 100 ألف ريال، لتتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في يناير عام 2016 برأسمال 6.5 مليون ريال.

ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة في نوفمبر 2016 برأسمال 9 ملايين ريال ومقسمة إلى 900 ألف سهم .

يتمحور نطاق عمل الشركة عبر تقديم حلول متكاملة لأنظمة التخزين والمناولة، تصنيع وتوريد جميع أنواع الأرفف ومنصات التخزين واستيراد الرافعات الشوكية ومنتجات للتخزين.

وتظهر الأرقام أن صافي أرباح الشركة لعام 2015 بلغ 4.8 مليون ريال بارتفاع 64% عن أرباح 2014.